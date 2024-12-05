Есть ли у государства средства на пенсии участникам боевых действий

Сейчас право на досрочную пенсию имеют участники боевых действий и родственники погибших военных, в частности их жены и родители. По прогнозам Минветеранов, таких лиц может быть более 4 миллионов.

Сможет ли государство профинансировать пенсии

Закон, предоставляющий эти льготы, был принят еще в 90-х годах, и сейчас государству трудно обеспечить выполнение своих обязательств по ним, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "На Пенсии".

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Как объясняет первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, государство стремится выполнять свои обязанности перед ветеранами.

Однако, законодательство по их социальной поддержке сильно устарело, содержит много ненужных норм, например право на внеочередное подключение телефона.

Дарья Марчак Первый заместитель министра социальной политики И главное, оно не соответствует текущим потребностям наших ветеранов, с учетом их возраста, интенсивности износа организма в результате участия в боевых действиях, стрессов, ночевки в окопах и так далее.

Как участнику боевых действий оформить пенсию

Для того, чтобы оформить пенсию, участникам боевых действий нужно подать оригиналы следующих документов:

Паспорт. Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Трудовая книжка или документы, подтверждающие стаж (включая документы о прохождении военной службы). Справка о заработной плате (денежное обеспечение) до декабря 2016 года (если отсутствуют данные в Реестре застрахованных лиц). Удостоверение участника боевых действий. Справка о непосредственном участии в мероприятиях, связанных с обороной Украины и защитой населения от военной агрессии. Фото (для выдачи пенсионного удостоверения).

Важно! Заявление на назначение или перерасчет пенсии можно подать через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или обратившись лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда.