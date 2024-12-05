Чи зможе держава профінансувати пенсії

Закон, що надає ці пільги, було ухвалено ще в 90-х роках, і наразі державі важко забезпечити виконання своїх зобов'язань щодо них, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На Пенсії".

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Як пояснює перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, держава прагне виконувати свої обов'язки перед ветеранами.

Однак, законодавство щодо їх соціальної підтримки сильно застаріло, містить багато непотрібних норм, як-от право на позачергове підключення телефону.

Дарія Марчак Перша заступниця міністра соціальної політики І головне, воно не відповідає поточним потребам наших ветеранів, з урахуванням їхнього віку, інтенсивності зношення організму внаслідок участі в бойових діях, стресів, ночівлі в окопах і таке інше.

Як учаснику бойових дій оформити пенсію

Для того, щоб оформити пенсію, учасникам бойових дій потрібно подати оригінали наступних документів:

Паспорт. Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Трудова книжка або документи, що підтверджують стаж (включаючи документи про проходження військової служби). Довідка про заробітну плату (грошове забезпечення) до грудня 2016 року (якщо відсутні дані в Реєстрі застрахованих осіб). Посвідчення учасника бойових дій. Довідка про безпосередню участь у заходах, пов'язаних із обороною України та захистом населення від військової агресії. Фото (для видачі пенсійного посвідчення).

Важливо! Заяву на призначення або перерахунок пенсії можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або звернувшись особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.