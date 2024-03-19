Информация для будущих пенсионеров: какими будут пенсии в 2050 году

В Украине действует солидарная система пенсионных выплат. Ожидается, что в 2050 году ситуация не изменится.

Как изменятся пенсии

По предварительным прогнозам, в 2050 году солидарная пенсия составит ориентировочно 20% от средней заработной платы на то время. Учитывая нынешние обстоятельства, в частности военные действия, финансирование пенсионных выплат может быть значительно меньше.

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Татьяна Сальникова Председатель совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Это означает, что если средняя заработная плата составляет, скажем, 20 тысяч гривен, то за счет социальных взносов можно профинансировать среднюю пенсию размером не более 3 600 гривен

На ожидаемый размер пенсии прямо влияет демографическая ситуация. Нужно понимать, что предварительно рассчитанные 18% это значение, которое получено на основе статистических данных до начала полномасштабного вторжения. Делать более точные прогнозы будет возможно после новой переписи населения.

Почему пенсия может быть меньше

Активные миграционные процессы, которые продолжаются и сейчас, сильно влияют на будущую солидарную пенсию. В феврале 2022 года демографическая ситуация в Украине сильно ухудшилась. Спрогнозировать как будут продолжаться тенденции дальше невозможно, из-за активных военных действий.

Дмитрий Боярчук Исполнительный директор центра социально-экономических исследований "CASE Украина" По нашим довоенным расчетам, к 2050 году солидарная пенсия, которую сможет обеспечить государство, составляла бы где-то 1 300 – 1 600 гривен в ценах 2021 года. То есть даже меньше, чем уровень пенсий, который был в довоенном 2021 году. На сегодня трудно спрогнозировать, какие могут быть пенсии в будущем. Однако вряд ли можем рассчитывать на лучшие солидарные пенсии.

В прогнозе ООН говорится, что население Украины в 2050 годы уменьшится на 28%. Также увеличится количество граждан старше 60 лет. Понимаем, что значительный рост количества пенсионеров и уменьшение трудоспособного населения, негативно повлияет на размер пенсии.