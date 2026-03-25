Эта категория украинцев получит большие пенсии: чьи выплаты вырастут почти на 1 тысячу гривен
- В 2026 году в Украине провели индексацию пенсионных выплат на коэффициент 1,121, что составляет 12,1% повышения.
- Пенсии участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС пересчитаны, учитывая заработную плату или пятикратный размер минимальной зарплаты.
В Украине в 2026 году уже провели индексацию пенсионных выплат. Ее проводят ежегодно –каждую весну. С 1 марта пенсии повышены на коэффициент 1,121, то есть повышением (речь идет о 12,1%).
Какие выплаты получают чернобыльцы в 2026 году?
В частности пересчитали выплаты и чернобыльцам, о чем сообщили в Пенсионном фонде.
В частности были повышены и размеры минимальных пенсий по инвалидности вследствие Чернобыльской катастрофы. Она предусмотрены в статье 54 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы":
Итак, с марта текущего года пенсии изменились следующим образом:
- для І группы инвалидности – до 11 048,25 гривны (или на 1 192,54 гривны);
- для II группы инвалидности – до 88 38,60 гривен (или на 954,03 гривны);
- для III группы инвалидности – до 68 13,09 гривны (или на 735,40 гривен) – для детей с инвалидностью – до 6 813,09 гривны (или на 735,40 гривен).
Более того, были пересчитаны пенсии участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС I категории, а также членам семей из числа этих лиц, которые исчислены:
- с учетом заработной платы за работу по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы;
- или пятикратного размера минимальной заработной платы платы в размере возмещения фактических убытков.
Обратите внимание! Как отметили в Пенсионном фонде, перерасчет был проведен путем увеличения показателя средней заработной платы. Он учитывался при исчислении пенсии. То есть схема имеет следующий вид: 7 994,47 гривны х 1,115 х 1,121 = 9992,40 гривен.
Что еще следует знать чернобыльцам?
- Участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеют различные виды поддержки от государства. Например, для этих лиц возраст выхода на пенсию уменьшается на 5, 8 или 10 лет. Конкретная цифра зависит от времени и продолжительности работы в зоне отчуждения.
- Также к государственным пенсиям (по возрасту или по инвалидности) устанавливается дополнительная денежная выплата. А в случае смерти кормильца (если, конечно, он или она принадлежали к пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы) нетрудоспособным членам семьи назначается пенсия – в связи с потерей кормильца.
- Более того, чернобыльцы имеют льготы, которые предусмотрены государством. Социальная помощь зависит от категории пострадавших.