Эта категория украинцев получит большие пенсии: чьи выплаты вырастут почти на 1 тысячу гривен

В Украине в 2026 году уже провели индексацию пенсионных выплат. Ее проводят ежегодно –каждую весну. С 1 марта пенсии повышены на коэффициент 1,121, то есть повышением (речь идет о 12,1%).

Какие выплаты получают чернобыльцы в 2026 году?

В частности пересчитали выплаты и чернобыльцам, о чем сообщили в Пенсионном фонде.

В частности были повышены и размеры минимальных пенсий по инвалидности вследствие Чернобыльской катастрофы. Она предусмотрены в статье 54 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы":

Итак, с марта текущего года пенсии изменились следующим образом:

для І группы инвалидности – до 11 048,25 гривны (или на 1 192,54 гривны); для II группы инвалидности – до 88 38,60 гривен (или на 954,03 гривны); для III группы инвалидности – до 68 13,09 гривны (или на 735,40 гривен) – для детей с инвалидностью – до 6 813,09 гривны (или на 735,40 гривен).

Более того, были пересчитаны пенсии участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС I категории, а также членам семей из числа этих лиц, которые исчислены:

с учетом заработной платы за работу по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы;

или пятикратного размера минимальной заработной платы платы в размере возмещения фактических убытков.

Обратите внимание! Как отметили в Пенсионном фонде, перерасчет был проведен путем увеличения показателя средней заработной платы. Он учитывался при исчислении пенсии. То есть схема имеет следующий вид: 7 994,47 гривны х 1,115 х 1,121 = 9992,40 гривен.

