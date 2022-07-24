Добавили 3 тысячи гривен: каким группам пенсионеров увеличили выплаты в июле

В Украине с 1 июля прошел перерасчет пенсий. В среднем они выросли всего на 45,40 гривны, однако есть и те категории, которые стали получать гораздо больше.

В частности, выплаты пенсий бывшим военным выросли сразу на 3 тысячи гривен, что фактически в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. В настоящее время пенсионные поступления экс-военнослужащим составляют около 8 900 гривен в месяц.

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Как изменился размер пенсий в июле 2022 года

С 1 июля 2022 года средняя пенсия в Украине составляет 4 437 гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель вырос в целом на 17%. Во время последнего пересчета выплаты для украинских пенсионеров изменились следующим образом:

минимальная пенсия – выросла на 93 гривны, сейчас составляет 2 027 гривен ;

; минимальная пенсия для работников шахт – повысилась на 279 гривен и сейчас составляет 6 082 гривны;

минимальная пенсия для членов семей военнослужащих, потерявших своего кормильца – увеличение на 186 гривен, актуально – 4 054 гривны;

максимальная пенсионная выплата – повышение на 930 гривен, по состоянию на сегодня – 20 270 гривен;

доплата за сверхурочный стаж – дополнительные 93 копейки, то есть 20,27 гривны за каждый сверхурочный год труда.

Добавим, что с повышением пенсионных выплат в этом году также вырос прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан – показатель установлен на уровне 2 027 гривен. Напомним, что вышеупомянутые пенсионные выплаты напрямую связаны с прожиточным минимумом, в частности, минимальная пенсия законодательно не может быть ниже, чем эта ставка.

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