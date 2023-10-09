Пенсии в Украине по бальной системе: на сколько увеличатся выплаты

В Украине планируется провести пенсионную реформу в 2024 году. Теперь система начисления пенсий изменится.

Система начисления пенсий станет бальной. Об этом подробнее рассказала министер социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что известно о бальной системе начисления пенсий

По словам Жолнович, бальная система обеспечит увеличение выплат у пенсионеров. Их перечислят почти всем украинцам, которые вышли на пенсию позже, чем через три года с момента реформы.

Бальная система нивелирует разногласия в пенсионных выплатах за одинаковый страховой стаж у людей, приобретших пенсионный возраст в разные периоды.

Жолнович рассказала, что новый расчет предполагает, что за каждый месяц, когда человек уплачивал страховой взнос или работал, будет вычислено соотношение его заработной платы и средней, которая была на тот месяц в тот год. Таким образом, планируется рассчитать реальную покупательную способность.

Если мы получим сумму на уровне средней зарплаты, за это человеку будет начислено 10 баллов. Если больше, то 11-12 баллов, то есть пропорционально. Или, наоборот, меньше,

– отметила министерша.

Итоговое количество баллов будет уникальным для каждого. Это поможет ежегодно оценивать и сравнивать этот показатель со средней заработной платой в определенном году и индексировать пенсию.

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