Кому могут уменьшить пенсию в 2024 году

В 2024 году состоится индексация пенсионных выплат. Несмотря на то, что после пересчета ожидается увеличение пенсий, есть граждане, которым их уменьшат.

Кто получит меньшую пенсию

В 2024 году ожидается запуск новой пенсионной системы, которая должна уравнять выплаты, согласно солидарной системе. Народная депутат Роксолана Пидласа рассказала, что в бюджете на следующий год заложены расходы для уменьшения дефицита ПФУ, сообщает 24 Канал.

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Роксолана Пидласа Председатель Комитета по бюджету То есть те, кто сейчас получает самые маленькие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время, для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем понижение таких пенсий. Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была справедливее.

По словам Пидласой, пенсии уменьшат только у тех, кто получает слишком высокие выплаты. Речь идет преимущественно о бывших чиновниках. у 10,4% украинцев есть пенсия свыше 10 тысяч гривен.

Как увеличится пенсия в 2024 году

Средние пенсионные выплаты в Украине – 5 350 гривен.

Минимальная пенсия вырастет с 1 января 2024 года, она увеличится с 2 093 гривен до 2 361 гривны. Соответственно, максимальные выплаты составят 23 610 гривен.

Пенсии, зарплаты врачам и учителям, социальная помощь – это защищенные статьи расходов, все они сохраняются. Кроме того, 1 марта планируется индексация пенсий. В общем, все выплаты, которые люди получают от государства, будут индексироваться в следующем году,

– подчеркивает Пидласа.

Средняя пенсия в следующем году увеличится до 6 тысяч гривен. Индексация состоится в марте, на то, вовремя ли она будет проведена будет влиять стабильность внутри страны и состояние дел на фронте.