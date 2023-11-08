Хто отримає меншу пенсію

У 2024 році очікується запуск нової пенсійної системи, яка має зрівняти виплати, відповідно до солідарної системи. Народна депутатка Роксолана Підласа розповіла, що у бюджеті на наступний рік закладено видатки для зменшення дефіциту ПФУ, передає 24 Канал.

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Роксолана Підласа Голова Комітету з питань бюджету Тобто ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас, для чиновників, які вийшли на пенсію й отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була більш справедливою.

За словами Підласи, пенсії зменшать лише у тих, хто отримує занадто високі виплати. Йдеться переважно про колишніх чиновників. Зараз лише 10,4% українців мають пенсію понад 10 тисяч гривень.

Середні пенсійні виплати в Україні – 5 350 гривень.

Як збільшиться пенсія у 2024 році

Мінімальна пенсія зросте з 1 січня 2024 року, вона збільшиться з 2 093 гривень до 2 361 гривні. Відповідно, максимальні виплати тепер становитимуть 23 610 гривень.

Пенсії, зарплати лікарям і вчителям, соціальна допомога – це захищені статті видатків, усі вони зберігаються. Крім того, 1 березня планується також індексація пенсій. Загалом усі виплати, які люди отримують від держави, будуть індексуватися наступного року.

– наголошує Підласа

Середня пенсія у наступному році збільшиться до 6 тисяч гривень. Індексація відбудеться у березні, на те, чи вчасно вона буде проведена впливатиме стабільність всередині країни та стан справ на фронті.