Кому-то повысят, а кому-то уменьшат: что будет с пенсиями в следующем году

В следующем году украинцев ждет реформа солидарной пенсионной системы. То есть пенсионеры, которые получают минимальные выплаты, могут приумножить состояние, а вот получающие большие выплаты могут потерять их часть.

Кто потеряет часть пенсии в 2024 году

Цель такой реформы – поднять выплаты для менее защищенных категорий пенсионеров и сократить их для тех, кто имеет многочисленные надбавки.

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Роксолана Подласа Председатель Комитета по бюджету Верховной Рады Украины То есть те, кто сейчас получает самые маленькие пенсии, будут иметь рост выплат. В то же время, для чиновников, которые вышли на пенсию и получают какие-то астрономические суммы, мы планируем снижение таких пенсий. Все это делается для того, чтобы солидарная пенсионная система была более справедливой.

Речь идет о повышении пенсий для лиц, получающих до 5 тысяч гривен в месяц. А вот сокращать выплаты будут для тех, чьи выплаты превышают 10 тысяч гривен.

Как это работает

Нововведение будет касаться лиц, вышедших на пенсию к 2011 – 2015 годам. Их выплаты должны возрасти, ведь их коллеги, вышедшие на законный отдых раньше, получали большие выплаты. Это связано с проблемами индексации пенсий.

Новая система начисления пенсий будет основываться на вкладах, которые человек производил в течение своей трудовой деятельности.

Так что у госслужащих на пенсии, которые получают выплаты более 10 тысяч гривен и насчитали себе незаконные надбавки, заберут часть выплат.