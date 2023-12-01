Как изменятся требования к стажу

Уже в 2024 году требования к страховому стажу для ухода на пенсию в 60 лет возрастут на один год. Если сейчас, чтобы пойти на законный отдых, нужно отработать 30 лет, то уже с января эта цифра вырастет до 31 года.

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Однако это не последний такой рост, к 2028 году требование будет расти ровно на один год каждые 12 месяцев. То есть, чтобы выйти на пенсию в 60 лет понадобится уже 35 лет страхового стажа.

Таким образом, через несколько лет большая часть украинцев не сможет себе позволить выйти на пенсию в 60 лет из-за нехватки стажа. Поэтому им придется ждать 63 или 65 лет, ведь для этого возраста требования гораздо меньше.

Что еще изменится

Кроме требований к стажу для ухода на пенсию в 60 лет, также изменятся необходимые показатели и для 63 лет.

Необходимый стаж для выхода на пенсию в 63 года выглядеть так:

в 2023 году – 20 – 30 лет;

в 2024 году – 21 – 31 год;

в 2025 году – 22 – 32 года;

в 2026 году – 23 – 33 года;

в 2027 году – 24 – 34 года;

в 2028 году – 25 – 35 лет.

А вот размер стажа для ухода на пенсию в 65 лет останется неизменным – минимум 15 лет.