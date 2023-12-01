Як зміняться вимоги до стажу

Вже у 2024 році вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років зростуть на один рік. Якщо зараз аби піти на законний відпочинок потрібно відпрацювати 30 років, то вже з січня ця цифра зросте до 31 року.

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Проте це не останнє таке зростання, до 2028 року вимога зростатиме рівно на один рік кожних 12 місяців. Тобто щоб вийти на пенсію у 60 років знадобиться вже 35 років страхового стажу.

Таким чином, через декілька років більша частина українців не зможе собі дозволити вийти на пенсію у 60 років через нестачу стажу. Тому їм доведеться чекати 63 або 65 років, адже для цього віку вимоги значно менші.

Що ще зміниться

Окрім вимог до стажу для виходу на пенсію у 60 років, також зміняться необхідні показники й для 63 років.

Необхідний стаж для виходу на пенсію у 63 роки виглядати так:

у 2023 році – 20 – 30 років;

у 2024 році – 21 – 31 рік;

у 2025 році – 22 – 32 роки;

у 2026 році – 23 – 33 роки;

у 2027 році – 24 – 34 роки;

у 2028 році – 25 – 35 років.

А от розмір стажу для виходу на пенсію у 65 років залишиться незмінним – мінімум 15 років.