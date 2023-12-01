Хто втратить частину пенсії у 2024 році

Мета такої реформи підняти виплати для менш захищених категорій пенсіонерів та скоротити їх для тих, хто має численні надбавки.

Читайте також Вимоги до пенсіонерів ростуть: хто вже не зможе вийти на відпочинок у 60 років

Роксолана Підласа Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Тобто ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас для чиновників, які вийшли на пенсію і отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була справедливішою.

Мовиться про підвищення пенсій для осіб, які отримують до 5 тисяч гривень на місяць. А от скорочувати виплати будуть для тих, чиї виплати перевищують 10 тисяч гривень.

Як це працює

Нововведення стосуватиметься осіб, які вийшли на пенсію до 2011 – 2015 років. Їх виплати мають зрости, адже їх колеги, які вийшли на законний відпочинок раніше, отримували більші виплати. Це пов'язано з проблемами індексації пенсій.

Зверніть увагу! Нова система нарахування пенсій буде ґрунтуватися на внесках, які людина робила протягом своєї трудової діяльності.

Тож у держслужбовців на пенсії, які отримують виплати понад 10 тисяч гривень та нарахували собі незаконні надбавки, заберуть частину виплат.