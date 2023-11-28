На какие надбавки по возрасту могут рассчитывать пенсионеры в декабре

Чтобы увеличить размер пенсии, украинцы могут оформить себе надбавки. Некоторые из этих доплат предоставляются автоматически, например, возрастные.

Какие возрастные выплаты предоставляют украинцам

Надбавки по возрасту могут получить пенсионеры после 70 лет. Эта доплата начисляется вместе с пенсией.

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Какие прибавки с возрастом получают пенсионеры сейчас:

300 гривен – от 70 до 74 лет включительно;

456 гривен – от 75 до 79 лет включительно;

570 гривен – от 80 лет.

Однако это не единственные надбавки, которые получают украинцы. Например, если у пенсионера есть особые потребности, он может подать заявление в ПФУ для получения доплаты в размере 837 гривен. Кому предоставляют эти средства:

пенсионерам, не имеющим достаточного денежного довольствия;

лицам старше 80 лет, которые не могут самостоятельно удовлетворять свои потребности;

гражданам, нуждающимся в уходе от социального работника.

Какие пенсии получают украинцы сейчас

Последняя индексация пенсионных выплат произошла в марте 2023 года. В этом году перерасчетов больше не планируется. Следующий рост выплат будет с 1 января 2024 года. Какие средства получают украинские пенсионеры сейчас:

менее 2 000 гривен – 0,6%;

от 2 001 до 3 000 гривен – 29,5%;

от 3 001 до 4 000 гривен – 21,3%;

от 4 001 до 5 000 гривен – 15%;

от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%;

свыше 10 000 гривен – 10.4%.

Минимальный размер пенсии сейчас – 2 093 гривны, соответственно, максимальный – 20 930 гривен.