Какие возрастные выплаты предоставляют украинцам

Надбавки по возрасту могут получить пенсионеры после 70 лет. Эта доплата начисляется вместе с пенсией.

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Какие прибавки с возрастом получают пенсионеры сейчас:

  • 300 гривен – от 70 до 74 лет включительно;
  • 456 гривен – от 75 до 79 лет включительно;
  • 570 гривен – от 80 лет.

Однако это не единственные надбавки, которые получают украинцы. Например, если у пенсионера есть особые потребности, он может подать заявление в ПФУ для получения доплаты в размере 837 гривен. Кому предоставляют эти средства:

  • пенсионерам, не имеющим достаточного денежного довольствия;
  • лицам старше 80 лет, которые не могут самостоятельно удовлетворять свои потребности;
  • гражданам, нуждающимся в уходе от социального работника.

Какие пенсии получают украинцы сейчас

Последняя индексация пенсионных выплат произошла в марте 2023 года. В этом году перерасчетов больше не планируется. Следующий рост выплат будет с 1 января 2024 года. Какие средства получают украинские пенсионеры сейчас:

  • менее 2 000 гривен – 0,6%;
  • от 2 001 до 3 000 гривен – 29,5%;
  • от 3 001 до 4 000 гривен – 21,3%;
  • от 4 001 до 5 000 гривен – 15%;
  • от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%;
  • свыше 10 000 гривен – 10.4%.