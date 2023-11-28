Какие возрастные выплаты предоставляют украинцам
Надбавки по возрасту могут получить пенсионеры после 70 лет. Эта доплата начисляется вместе с пенсией.
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Какие прибавки с возрастом получают пенсионеры сейчас:
- 300 гривен – от 70 до 74 лет включительно;
- 456 гривен – от 75 до 79 лет включительно;
- 570 гривен – от 80 лет.
Однако это не единственные надбавки, которые получают украинцы. Например, если у пенсионера есть особые потребности, он может подать заявление в ПФУ для получения доплаты в размере 837 гривен. Кому предоставляют эти средства:
- пенсионерам, не имеющим достаточного денежного довольствия;
- лицам старше 80 лет, которые не могут самостоятельно удовлетворять свои потребности;
- гражданам, нуждающимся в уходе от социального работника.
Какие пенсии получают украинцы сейчас
Последняя индексация пенсионных выплат произошла в марте 2023 года. В этом году перерасчетов больше не планируется. Следующий рост выплат будет с 1 января 2024 года. Какие средства получают украинские пенсионеры сейчас:
- менее 2 000 гривен – 0,6%;
- от 2 001 до 3 000 гривен – 29,5%;
- от 3 001 до 4 000 гривен – 21,3%;
- от 4 001 до 5 000 гривен – 15%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 23,2%;
- свыше 10 000 гривен – 10.4%.