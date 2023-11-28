Які вікові виплати надають українцям
Надбавки за віком можуть отримати пенсіонери після 70 років. Ця доплата нараховується до загального розміру пенсій.
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Які надбавки зі віком отримують пенсіонери зараз:
- 300 гривень – від 70 до 74 років включно;
- 456 гривень – від 75 до 79 років включно;
- 570 гривень – від 80 років.
Однак, це не єдині надбавки, які отримують українці. Наприклад, якщо пенсіонер має особливі потреби, він може подати заяву у ПФУ для отримання доплати у розмірі 837 гривень. Кому надають ці кошти:
- пенсіонерам, які не мають достатнього грошового забезпечення;
- особам старше 80 років, які не можуть самостійно задовольняти власні потреби;
- громадянам, які потребують догляду від соціального працівника.
Які пенсії отримують українці зараз
Остання індексація пенсійних виплат відбулася у березні 2023 року. Цьогоріч перерахунків більше не планується. Наступне зростання виплат буде з 1 січня 2024 року. Які кошти отримують українські пенсіонери зараз:
- менш як 2 000 гривень – 0,6% осіб;
- від 2 001 до 3 000 гривень – 29,5%;
- від 3 001 до 4 000 гривень – 21,3%;
- від 4 001 до 5 000 гривень – 15%;
- від 5 001 до 10 000 гривень – 23,2%;
- понад 10 000 гривень – 10.4%.