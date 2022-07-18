У кого и на сколько выросли средние пенсии в июле

В июле планово выросли пенсии. Средний показатель повышения составил 45 гривен 40 копеек.

В Пенсионном фонде Украины отметили, что перерасчет производился автоматически. Пенсии выросли в 4,8 миллиона человек.

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Средний размер пенсии составляет почти 4500 гривен

К выплате перечисленных пенсий приступили с 4 июля. Средний размер пенсии на 1 июля этого года составляет 4 437 гривен. Это почти на 660 гривен больше по сравнению с 2021 годом.

Значительно выросли военные пенсии. Средний размер за год увеличился более чем на 3 тысячи гривен. Сумма составляет 8900 гривен.

На пенсионные выплаты направили более 30 миллиардов гривен

По состоянию на 14 июля на пенсионные выплаты государство направило 30,3 миллиарда гривен, среди них:

8,9 млрд грн – на выплату пенсий через Укрпочту;

21,4 млрд грн – через уполномоченные банки.

Укрпочта сообщает, что уже доставила 58,7% профинансированной суммы за июль.

В июле предоставлено 343 тысячи пенсионных услуг людям, которые обратились в Пенсионный фонд Украины.

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