10 лет раньше: кто имеет право выйти на пенсию досрочно

Определенные категории украинцев имеют право выйти на пенсию на 10 лет раньше других. Это связано с особенностями их деятельности.

Кто может уйти на пенсию раньше

В ПФУ объяснили, что некоторые украинцы имеют право уйти на пенсию на 10 лет раньше – мужчины в 55 лет, а женщины в 50 лет. К ним относятся украинцы, воспитывающие тяжелобольных детей, многодетные родители (только один из них).

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Также есть другие категории, которые могут уйти на пенсию раньше:

работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда. Мужчины – после достижения 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах и женщины – после достижения 45 лет и при стаже работы не менее 15 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах;

работники, трудовой договор с которыми был расторгнут по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за изменений организации производства и труда за 1,5 года до установленного законодательством пенсионного возраста;

военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, которые принимали участие в боевых действиях, а также стали инвалидами в результате ранения, контузии, увечья, полученных при защите Родины или при исполнении других обязанностей военной службы: мужчины – после достижения 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, женщины – после достижения 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет;

работники, имеющие не менее половины стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда, на льготных условиях получают пенсию с уменьшением возраста на 1 год за каждые 2 года 6 месяцев такой работы мужчинам и каждые 2 года такой работы женщинам;

работники летного и лётно-испытательного состава при выслуге лет в этих должностях не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Кому проиндексируют выплаты 1 июля

Такие нормы прописаны в законе 2040-IX, который вступил в силу с апреля 2022 года.

С 1 июля проиндексируют пенсии на 19,7% для украинцев, которые вышли на отдых по специальному закону. К ним относятся ученые, чиновники.

Размер повышения может варьироваться от 100 до 1000 гривен в зависимости от индивидуальных выплат каждого лица.

К слову, журналисты больше не выходят на пенсию по специальному закону, так что индексация проходит для них по общим правилам.