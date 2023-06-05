Можно рассчитать уже сейчас: как узнать размер будущей пенсии

Пенсионный фонд Украины разработал специальный калькулятор, который позволит сосчитать размер своих выплат на пенсию уже сейчас. Для этого нужно соблюсти краткую инструкцию.

Как посчитать размер будущих выплат

ПФУ разработал сервис для людей, которые еще задолго до пенсии хотят узнать размер своих выплат по возрасту. Однако следует помнить, что этот калькулятор рассчитывает пенсии согласно условиям, действительным на момент операции. То есть если в будущем в начислении выплат произойдут изменения – сервис их не учтет и результаты будут недействительными.

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Для расчета заработной платы используются показатели зарплаты и средней зарплаты на тот момент.

Инструкция:

в личном кабинете на верхней панели выберите опцию "Пенсионный калькулятор";

проверьте данные о себе;

выберите алгоритм расчета пенсии;

укажите дату обращения;

нажмите кнопку "Сохранить и рассчитать".

Результаты будут храниться в вашем личном кабинете, поэтому вы никогда не сможете их просмотреть.

Где в Украине самые большие пенсии

Средняя пенсия по Украине отличается у разных областях. Наименьшие выплаты получают люди в Тернополе – 3997 гривен, а больше всего в Киеве – 7129 гривен.

Наибольшие пенсии в таких областях: