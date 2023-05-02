Доплатят 1 000 гривен: кому повысят пенсию в июне

2 мая 2023, 13:32
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Источник:

Пенсиный фонд Украины

Некоторым украинцам поднимут пенсионные выплаты в июне. Их может ожидать доплата в размере 1 000 гривен.

Кто получит доплату в июне

В июне 1 000 гривен доплатят для украинцев, которые на данный момент получают пенсию 5 842 гривны и вышли на пенсию с  35 годами страхового стажа.

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Перерасчет происходит задним числом, из-за опоздания поступления данных в систему. Для тех, у кого 35 лет стажа, коэффициент в формуле расчета с апреля составит 0,37 вместо 0,35, как было ранее.

Почему украинцы могут не получить право на пенсию

  • Право на назначение пенсий по возрасту имеют лица, достигшие соответствующего возраста – 60, 63 или 65 лет. Размер выплат зависит от приобретенного страхового стажа.
  • Лица, достигшие 65 лет, но не имеющие соответствующего стажа – не имеют права на пенсию. Для них и лиц с инвалидностью предусмотрена социальная помощь.
  • Условиями для назначения государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью является возраст 65 лет и малообеспеченность.
Автор: Тетяна Стельмах