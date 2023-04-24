В мае некоторым пенсионерам начислят дополнительные средства

Уже со следующего месяца пенсионеры получат к пенсиям прибавку в размере 624 гривны. Это коснется 600 тысяч человек, которые вышли на пенсию по возрасту и одновременно продолжают работать.

Прибавка в мае

Напомним, что в апреле работающим пенсионерам перечислили пенсии. Впрочем, денежные выплаты на счета лиц должны были поступить в июне. Прибавку будут начислять еще и за предыдущие два месяца.

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Такая задержка связана с тем, что возможность получить автоматический перерасчет определяет страховой стаж, приобретенный, в том числе и по февраль текущего года.

А также то, что страхователи представляют отчеты за 1 квартал 2023 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования по 10 мая. Соответственно, выплаты будут поступать именно в мае в размере 624 гривен.

Индексация в июле

что в последний раз перерасчет увеличивался два года назад. Соответственно, за это время увеличился и стаж, а это повлияет на размер пенсионных выплат.

С 1 июля украинские пенсионеры смогут получить повышение к своим специальным пенсиям. Следовательно, 19,7% выплат получат научные работники, госслужащие и работники местного самоуправления.

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Кроме того, в Украине планируется внедрить дополнительно накопительную систему пенсий. Ее стоимость оценивают в 30,8 миллиарда гривен за первый год.

По этой реформе, все категории работников до 55 лет должны участвовать в системе накопления. Однако ФЛП и самозанятые лица могут это делать добровольно.