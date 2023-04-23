Что конкретно будут проверять

На сайте ФПУ опубликован проект приказа "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания". Согласно ему, будут проверять соблюдение требований обмена информацией о персональной информации пенсионеров.

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Также проверят, правильно ли указаны персональные данные получателей выплат и правомерность предоставления пенсий.

Кто может не "пройти" проверку

После такой проверки некоторые могут потерять право получать денежные выплаты от государства. Отменить выплату могут если:

найдут ошибку в фамилии;

окажется, что пенсию получали по фальшивым документам;

человек не получает деньги в течение шести месяцев;

пенсионер стал переселенцем и куда-то переехал;

гражданин прожил определенное время за границей (пенсию не будут платить только за время пребывания не в Украине).

Условия, позволяющие лишить гражданина Украины пенсии, регулируются законом об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании".

Что будет с пенсией, если вы уедете за границу

Выехавшим за границу пенсионерам теперь будут присылать выплаты международными переводами. Деньги можно будет получать в отделении почты, в которое Укрпочта технически сможет отправить перевод.

Стоит отметить, что речь идет о пенсионерах, которые до этого получали пенсию наличными, а не на карточку – для последних ничего не изменится.

Напомним, что часть украинцев может потерять пенсию из-за расторжение соглашения с правительством России о трудовой деятельности и социальной защите граждан Украины и России. Это означает, что страховой стаж или документы оформлены в стране-агрессорке – у нас не будут признаваться.