Що конкретно перевірятимуть

На сайті ФПУ опублікований проєкт наказу "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання". Згідно з ним, перевірятимуть дотримання вимог обміну інформацією щодо персональної інформації пенсіонерів.

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Також перевірять, чи правильно вказані персональні дані одержувачів виплат та правомірність надання пенсій.

Хто може не "пройти" перевірку

Після такої перевірки, дехто може втратити право отримувати грошові виплати від держави. Скасувати виплату можуть якщо:

знайдуть помилку в прізвищі;

виявиться, що пенсію отримували за фальшивими документами;

людина не отримує гроші протягом шести місяців;

пенсіонер став переселенцем і кудись переїхав;

громадянин прожив певний час за кордоном (пенсію не платитимуть лише за час перебування не в Україні).

Умови, які дозволяють позбавити громадянина України пенсії регулюються законом про "Обов’язкове загальнодержавне пенсійне страхування".

Що буде з пенсією, якщо ви поїдете за кордон

Пенсіонерам, які виїхали за кордон, тепер надсилатимуть виплати міжнародними переказами. Гроші можна буде отримувати у відділенні пошти, в яке Укрпошта технічно зможе надіслати переказ.

Варто зазначити, що тут йдеться про пенсіонерів, які до цього отримували пенсію готівкою, а не на картку – для останніх нічого не зміниться.

Нагадаємо, що частина українців може втратити пенсію через розірвання угоди з урядом Росії про трудову діяльність та соціальний захист громадян України та Росії. Це означає, що страховий стаж або ж документи оформлені в країні-агресорці – у нас не визнаватимуться.