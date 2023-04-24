Надбавка у травні

Нагадуємо, що у квітні працюючим пенсіонерам перерахували пенсії. Втім грошові виплати на рахунки осіб мали надійти у червні. Водночас надбавку нараховуватимуть ще й за попередні два місяці.

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Така затримка пов'язана з тим, що можливість отримати автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, який набутий у тому числі й по лютий поточного року.

А також те, що страхувальники подають звіти за 1 квартал 2023 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування по 10 травня. Відповідно виплати надходитимуть саме у травні у розмірі 624 гривень.

Важливо, що востаннє перерахунок збільшувався два роки тому. Відповідно за цей час збільшився й стаж, а це вплине на розмір пенсійних виплат.

Індексація у липні

З 1 липня українські пенсіонери матимуть змогу отримати підвищення до своїх спеціальних пенсій. Відтак 19,7% виплат отримають науковці, держслужбовці та працівники місцевого самоврядування.

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Крім того, в Україні планують запровадити додатково накопичувальну систему пенсій. ЇЇ вартість оцінюють в 30,8 мільярда гривень за перший рік.

За цією реформою усі категорії працівників до 55 років мають брати участь в системі накопичення. Однак ФОПи та самозайняті особи можуть це робити добровільно.