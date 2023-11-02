Доплаты к пенсии в ноябре: изменится ли размер пенсионных выплат осенью
Источник:ПФУ
Благодаря прибавкам к пенсии, пенсионер может значительно увеличить свои выплаты. Некоторые из этих доплат предназначаются автоматически, для других, необходимо предоставить в ПФУ специальные справки.
Какие надбавки будут ждать пенсионеров в ноябре
Индексация пенсионных выплат до конца 2023 года не предусматривается. Однако, пенсии у некоторых украинцев все же могут вырасти. Речь идет о пенсионерах, которые приобретают определенный возраст.
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Какую возрастную доплату может получить лицо:
- гражданин в возрасте от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 579 гривен.
ООН также предоставляет специальную надбавку для пенсионеров. Кто может ее получить:
- те, кто имеет пенсию до 3 тысяч гривен;
- лица, не получавшие пособие от международных организаций с 01.03.2023;
- граждане, проживающие в прифронтовой зоне.
Эта надбавка рассчитывается по формуле: 3 тысячи гривен - минус сумма пенсии. Полученный результат является размером доплаты. Например, пенсионер с выплатами 2 500 гривен, имеет возможность получить надбавку 500 гривен.
Какие пенсии в Украине сейчас
В ПФУ опубликовали статистику, согласно которой наибольшие выплаты – более 10 000 гривен, имеют всего 10,4% украинских пенсионеров. Меньше всего – до 2 000 гривен получают только 0,6% граждан пенсионного возраста. Другие пенсионеры имеют следующие выплаты:
- 15% получают ежемесячно от 4 001 до 5 000 гривен;
- 21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;
- 23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;
- 29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен.