Доплаты к пенсии в ноябре: изменится ли размер пенсионных выплат осенью

Благодаря прибавкам к пенсии, пенсионер может значительно увеличить свои выплаты. Некоторые из этих доплат предназначаются автоматически, для других, необходимо предоставить в ПФУ специальные справки.

Какие надбавки будут ждать пенсионеров в ноябре

Индексация пенсионных выплат до конца 2023 года не предусматривается. Однако, пенсии у некоторых украинцев все же могут вырасти. Речь идет о пенсионерах, которые приобретают определенный возраст.

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Какую возрастную доплату может получить лицо:

гражданин в возрасте от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 579 гривен.

ООН также предоставляет специальную надбавку для пенсионеров. Кто может ее получить:

те, кто имеет пенсию до 3 тысяч гривен;

лица, не получавшие пособие от международных организаций с 01.03.2023;

граждане, проживающие в прифронтовой зоне.

Эта надбавка рассчитывается по формуле: 3 тысячи гривен - минус сумма пенсии. Полученный результат является размером доплаты. Например, пенсионер с выплатами 2 500 гривен, имеет возможность получить надбавку 500 гривен.

Какие пенсии в Украине сейчас

В ПФУ опубликовали статистику, согласно которой наибольшие выплаты – более 10 000 гривен, имеют всего 10,4% украинских пенсионеров. Меньше всего – до 2 000 гривен получают только 0,6% граждан пенсионного возраста. Другие пенсионеры имеют следующие выплаты: