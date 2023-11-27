Справились почти за три недели: ПФУ завершил выплату пенсий в ноябре
27 ноября 2023, 09:01Читати новину українською
Источник:ПФУ
По состоянию на 24 ноября ПФУ завершил выплату пенсий украинцам за этот месяц. На это выделили около 60 миллиардов гривен.
Украинцам выплатили пенсии за ноябрь
В ноябре на выплаты пенсий регулятор выделил 57,9 миллиарда гривен. Из них 9,7 миллиарда гривен было выплачено через Укрпочту, а еще 48,2 миллиарда гривен – через уполномоченные банки.
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Профинансированы следующие расходы:
- на субсидии и льготы – 2,452 миллиарда гривен;
- на страховые выплаты – 2,285 миллиарда гривен, из которых 1,203 миллиарда потратили на больничные.
К слову, в ноябре ПФУ предоставило более миллиона услуг для обратившихся к нему лиц.
Какие пенсии в Украине
В настоящее время средняя пенсия в Украине составляет – 5 350 гривен. Однако уже в 2024 году прогнозируют, что средняя выплата вырастет до 6 тысяч гривен.
В целом размер пенсий для украинцев распределен так:
- 0,6% пенсионеров получает – до 2 000 гривен;
- 15% – от 4 001 до 5 000 гривен;
- 21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;
- 23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;
- 29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен.