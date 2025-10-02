Большинство россиян уверены, что их пенсии не хватит на жизнь. Зато депутат Госдумы посоветовала пенсионерам стать "более самостоятельными".

Какие результаты опроса о пенсии в России?

Только 17% пенсионеров в России верят, что государственных выплат хватит для нормальной жизни, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

В то время подавляющее большинство (76%) убеждены в обратном. Чтобы не остаться за чертой выживания, россияне вынуждены думать о накоплениях еще в молодости:

30% считают, что откладывать деньги на старость нужно начинать до 25 лет;

каждый четвертый называет оптимальным периодом 25–35 лет;

14 % – 36-45 лет.

При этом две трети опрошенных (65%) уже сейчас планируют дополнительные способы заработка в пенсионном возрасте;

40% готовятся к физической работе;

33% хотят продолжить работать по специальности;

28% рассчитывают только на собственные сбережения.

Часть людей планирует прокормиться продуктами с собственных огородов (21%) или надеяться на помощь детей (15%).

Депутат Госдумы от "Единой России" Ирина Роднина посоветовала пенсионерам "стать самостоятельными" и больше не полагаться на государство, ведь пенсия – это лишь "помощь по старости", а не полноценный доход,

– сообщили в разведке.

Что известно о пенсионной реформе в России?

С 2019 по 2028 годы в России продолжается пенсионная реформа, однако некоторые россияне предлагают вообще отменили выплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на российского бизнесмена Константина Малофеева.

Он призвал власти России отменить пенсии для граждан, рожденных после 1995 года. По его мнению, это будет побуждать молодежь иметь больше детей, чтобы обеспечить себя в старости. Сейчас, жалуется Малофеев, россияне до 30 лет полагаются на будущую государственную пенсию и поэтому не спешат создавать семьи.

Между тем Россия может оказаться перед необходимостью повысить пенсионный возраст до 80 лет после 2050 года. Об этом говорится в прогнозе ВЦИОМ. В документе указано, что без миграции и роботизации, при нынешнем уровне рождаемости и смертности, страну ждет "демографическая зима", тогда как население до конца 21 века может уменьшиться вдвое.

