Більшість росіян впевнені, що їхньої пенсії не вистачить на життя. Натомість депутатка Держдуми порадила пенсіонерам стати "більш самостійними".

Які результати опитування про пенсію в Росії?

Лише 17% пенсіонерів у Росії вірять, що державних виплат вистачить для нормального життя, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Дивіться також Стає все гірше: ще одна російська галузь стала кризовою

У той час переважна більшість (76%) переконані у протилежному. Щоб не залишитися за межею виживання, росіяни змушені думати про накопичення ще в молодості:

30% вважають, що відкладати гроші на старість потрібно починати до 25 років;

кожен четвертий називає оптимальним періодом 25–35 років;

14 % – 36-45 років.

При цьому дві третини опитаних (65%) уже зараз планують додаткові способи заробітку у пенсійному віці;

40% готуються до фізично роботи;

33% хочуть продовжити працювати за спеціальністю;

28% розраховують лише на власні заощадження.

Частина людей планує прохарчуватися продуктами з власних городів (21%) чи сподіватися на допомогу дітей (15%).

Депутатка Держдуми від "Єдиної росії" Ірина Родніна порадила пенсіонерам "стати самостійними" і більше не покладатися на державу, адже пенсія – це лише "допомога по старості", а не повноцінний дохід,

– повідомили у розвідці.

Що відомо про пенсійну реформу в Росії?

З 2019 по 2028 роки у Росії триває пенсійна реформа, проте деякі росіяни пропонують взагалі скасували виплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на російського бізнесмена Костянтина Малофєєва.

Він закликав владу Росії скасувати пенсії для громадян, народжених після 1995 року. На його думку, це спонукатиме молодь мати більше дітей, аби забезпечити себе у старості. Наразі, скаржиться Малофєєв, росіяни до 30 років покладаються на майбутню державну пенсію й тому не поспішають створювати родини.

Тим часом Росія може постати перед потребою підвищити пенсійний вік до 80 років після 2050 року. Про це мовиться у прогнозі ВЦВГД. У документі зазначено, що без міграції та роботизації, за нинішнього рівня народжуваності й смертності, на країну чекає "демографічна зима", тоді як населення до кінця 21 століття може зменшитись удвічі.

Що відомо про тарифи й податки в Росії?