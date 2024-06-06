Как украинцы за рубежом могут обеспечить себе пенсию в Украине

Украинцы, которые находятся за границей, могут обеспечить себе пенсию в Украине. Это можно сделать, благодаря покупке нужного количества стажа.

Как докупить стаж

Лицо, которое еще не является пенсионером может получить стаж, благодаря добровольным взносам. Главным условием является то, что данные об этом гражданине должны быть зафиксированы в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования

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Чтобы лицу зачислили данные о стаже за полный месяц, размер его добровольного взноса не может быть меньше минимального страхового взноса (сейчас он составляет 22% от определенной в Украине минимальной зарплаты). То есть это 1 760 гривен.

Какие пенсии в Украине сейчас

Конечная сумма и частота передачи взносов определяется гражданином.

С начала 2024 года пенсии в Украине выросли. Сейчас средние показатели такие:

5 743,27 гривны получают пенсионеры в среднем;

6 094,28 гривны – средняя выплата среди работающих пенсионеров.

Несмотря на увеличение выплат, 26,84% пенсионеров имеют пенсии менее 3 тысяч гривен. Больше – более 10 тысяч гривен получают лишь 12,06% граждан. Остальные пенсионеры имеют такие выплаты: