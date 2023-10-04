Что нужно для того, чтобы оформить пенсию по возрасту
Источник:ПФУ
Выйти на пенсию по возрасту украинцы имеют право начиная с 60 лет. Все зависит от количества страхового стажа и должности, занимаемой лицом.
Почему вам могут не оформить пенсию по возрасту
Значительное количество пенсионеров сталкиваются с проблемами при оформлении пенсионных выплат. Такая ситуация возникает из-за того, что подтвердить трудовой стаж до 1991 года довольно сложно.
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Трудовая книга старого образца имеет большое количество недостатков. Иногда там необходимо внести определенные поправки и уточнения. Процедура исправления занимает некоторое время. Если пенсионер подает заявление в течение 3 месяцев после наступления пенсионного возраста и все правки успевают внести в этот период, он получает свои выплаты начиная с месяца, когда у него день рождения.
Если гражданин не соблюдает сроки, оформление происходит иначе. В этом случае пенсию начнут начислять с момента обращения.
- Заявление.
- Удостоверение личности (например, паспорт)
- Идентификационный номер.
- Трудовая книжка (электронный или бумажный вариант).
- Удостоверение, удостоверяющее определенный льготный статус. Речь идет о военных, лицах с инвалидностью.
- Справка о регистрации. Для ВПЛ – справка о статусе переселенца.
- Цветные фото размером 4х6 в количестве 2 штуки.
- Реквизиты накануне открытого в банке счета для социальных выплат.
Чтобы сделать расчет пенсии более точным, вы можете предоставить справку, где будет указан размер вашей зарплаты в течение 60 месяцев до 30 июня 2000 года. Следует также документально подтвердить трудовой стаж от 1 января 2004 года, например, посредством дипломов о высшем образовании.