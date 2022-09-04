Украинцам могут выплатить пенсии сразу за полгода: какие условия

Украинские пенсионеры получат пенсию в конце каждого месяца. Однако по закону они могут взять ее сразу за полгода.

Условия, по которым это возможно, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

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Кому выплачивают пенсии сразу за 6 месяцев

В Пенсионном Фонде отметили, что, согласно украинскому законодательству, пенсия выплачивается в денежной форме ежемесячно до 25 числа. Украинцы получают выплаты через отделение "Укрпочты" или через банк по указанному в заявлении месту проживания в пределах Украины.

При пребывании пенсионера за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины,

– добавили эксперты.

Если пенсионер выезжает за границу на постоянное место жительства, его пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за 6 месяцев вперед перед отъездом. Для этого нужно подать соответствующее заявление со следующего месяца после снятия с учета по месту жительства.