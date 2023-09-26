Пенсии с 1 октября: ждать ли изменений пенсионерам

С 1 октября в Украине не произойдет изменений в пенсионных выплатах. Однако в 2024 году состоится индексация и увеличение размера минимальной пенсии.

Размер пенсий в Украине

Минимальные пенсионные выплаты, которые украинцы получают сейчас – 2 093 гривны. Эта пенсия предоставляется гражданам, которые продолжают работать, несмотря на выход на заслуженный отдых. В среднем украинские пенсионеры получают – 5 311 гривен.

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Согласно статистике ПФУ сейчас в Украине такие пенсии:

0,6% граждан получают пенсию до 2 000 гривен.

10,4% – более 10 000 гривен в месяц.

15% – от 4 001 до 5 000 гривен.

21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен.

23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен.

29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен.

Размер выплат увеличивается из-за надбавок, которые получают некоторые пенсионеры. На какие доплаты могут рассчитывать украинцы:

Возрастные

Эта выплата начисляется автоматически ежемесячно. Ее прибавляют к пенсии.

300 гривен – от 70 до 74 лет.

496 гривен – от 75 до 79 лет.

570 гривен – от 80 лет.

Изменение размера доплаты происходит в месяц, когда у человека день рождения.

При особых обстоятельствах

В настоящее время эта доплата – 40% от прожиточного минимума, то есть – 837 гривен. Для получения этой надбавки следует обратиться в ПФУ. Кто может получить эту доплату:

граждане старше 80 лет, проживающие в одиночестве;

пенсионеры, которые не могут самостоятельно себя обеспечить и не имеют трудоспособных родственников;

лица, нуждающиеся в особом уходе.

Также пенсионеры могут получить доплаты в соответствии со своим индивидуальным статусом или обстоятельствами. К примеру, если с лицом проживает ребенок, он может получать дополнительные 150 гривен в месяц.

Пенсии по инвалидности

Такие пенсии зависят от группы, которую лицу назначила комиссия, возраста пострадавшего и его возрастных пенсионных выплат. Сейчас минимальная сумма, которую получают лица с инвалидностью в Украине:

I группа – 2 300 гривен;

ІІ и ІІІ группы, при условии, что гражданин не работает – 2 100 гривен;

ІІ и ІІІ группы, если человек работает и дальше – 2 093 гривны.

Какие изменения ждут пенсионеров в 2024 году

Индексация выплат будет происходить в марте 2024 года. Несмотря на это, в бюджете на следующий год уже зафиксировано, что с 1 января размер минимальной пенсии увеличится на 268 гривен и составит 2 361 гривну.

Перерасчет должен быть масштабным. Правительство обещает, что со временем пенсии должны вырасти. Более того, в следующем году появится система пенсионных баллов, которая поможет регулировать размер выплат в будущем