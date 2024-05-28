Чем отличаются пенсии госслужащих от выплат обычных пенсионеров
Источник:Факты
Механизм начисления пенсионных выплат госслужащих и обычных пенсионеров сильно отличается. Со временем, эта система будет меняться.
Какие пенсии получают госслужащие
Сейчас госслужащие имеют пенсию в размере от 60% до 90% от их зарплаты. Однако, впоследствии, такие выплаты сможет получить минимум человек.
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При этом, те, кто уходил на пенсию раньше, получают 90% от прежней зарплаты. А вот лица, которые вышли на заслуженный отдых позже, имеют уже 60%. Пенсии обычных граждан имеют другой механизм расчета и назначения.
Для примера, обычные пенсии по возрасту назначаются так – сколько у человека стажа, такой процент от зарплаты. То есть, если у вас 30 лет общего стажа, то пенсия составит 30% от вашей зарплаты.
Коробкин объясняет, что сейчас госслужащие еще могут получить пенсию 60% от зарплаты. Для понимания, обычному человеку для получения выплат в этом размере нужно было проработать 60 лет и иметь высокую заработную плату.
Какую пенсию получают украинцы сейчас
В 2024 году пенсионные выплаты украинцев выросли. Самые большие пенсии – более 10 000 гривен имеют 12,06% пенсионеров. Несмотря на это, значительная часть лиц – 26,84% до сих пор получает выплаты менее 3 000 гривен.
Другие пенсионеры имеют такие пенсии:
- 17,27% – от 3 001 до 4 000 гривен;
- 18,61% – от 4 001 до 5 000 гривен;
- 25,22% – от 5 001 до 10 000 гривен.