Выплату пенсии могут "заморозить": почему прекращают начисление денег на карты

Украинцам, получающим деньги на пенсионную карту, могут "заморозить" выплаты. Однако не навсегда – выдачу средств можно возобновить, а недополученные деньги вернуть.

Когда "замораживают" карту

Выдача пенсии может быть приостановлена в ряде случаев. Например, если пенсионная карта не использовалась более 6 месяцев.

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Однако этого можно избежать. Стоит хотя бы раз в полгода проводить транзакцию по своей карте. К примеру:

пополнять с нее счет мобильного;

оплачивать коммунальные услуги или другие счета.

При блокировке карты,. Однако использовать эти деньги можно будет только после получения новой карты.

Также существуют и другие причины для остановки выплат. В частности:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

на все время проживания пенсионера за границей – однако только если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины.

Выплаты можно возобновить

Впрочем, выплату пенсии можно возобновить, а недополученные средства – вернуть. Для этого следует обратиться в Пенсионный фонд и подтвердить личность.

Как отметили в Минсоцполитики, в таком случае "начисление и выплата пенсии будет продолжаться". Для этого в Пенсионном фонде будет проведена проверка данных и в течение 10 дней со дня обращения будет принято соответствующее решение.