Более 10 тысяч гривен пенсии: кто в Украине может получить такую выплату

7 ноября 2023, 14:29
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Источник:

Минсоцполитики

Пенсионеры с определенной группой инвалидности могут получать выплаты более 10 тысяч гривен в месяц. Минсоцполитики указало условия для назначения такой пенсии.

На сайте Министерства социальной политики Украины указано, что пенсионеры, имеющие инвалидность и предусмотренный законом страховой стаж, могут претендовать на выплаты более 10 тысяч гривен.

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Какие пенсии предусмотрены для лиц с инвалидностью

Важно! Минсоцполитики указывает, что выплаты людям с инвалидностью, повлекшей полную или частичную потерю трудоспособности при наличии страхового стажа распределяется: I группа – выплачивают 100% пенсии по возрасту, II группа – выплачивают 90% пенсии по возрасту, III группа – выплачивают 50% пенсии по возрасту.

Для пенсионеров с инвалидностью I группы предусмотрены следующие социальные выплаты:

  • Для лиц, потерявших трудоспособность в результате военных действий – 525% прожиточного минимума;
  • Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС, имеющих инвалидность – 80% средней зарплаты

Для лиц с инвалидностью II группы предусмотрены следующие пенсионные выплаты:

  • Для лиц, получивших инвалидность в результате военных действий – 360% прожиточного минимума
  • Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС, имеющих инвалидность – 60% средней зарплаты

Соответственно, для лиц с инвалидностью III группы выплаты составляют 50% пенсии по возрасту, минимальная сумма:

  • 2 100 гривен – для лиц не работающих
  • 2 093 гривны – для тех, кто имеет работу

Какие документы нужно подготовить

На сайте Пенсионного Фонда Украины указан четкий перечень документов для необходимых для назначения выплат по инвалидности.

В пакет документов входит:

  • заявление о назначении пенсии по инвалидности;
  • паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;
  • документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • документ, подтверждающий страховой стаж;
  • документы, подтверждающие инвалидность;
  • данные о заработной плате.
Автор: Северин Трач