Более 10 тысяч гривен пенсии: кто в Украине может получить такую выплату
Источник:Минсоцполитики
Пенсионеры с определенной группой инвалидности могут получать выплаты более 10 тысяч гривен в месяц. Минсоцполитики указало условия для назначения такой пенсии.
На сайте Министерства социальной политики Украины указано, что пенсионеры, имеющие инвалидность и предусмотренный законом страховой стаж, могут претендовать на выплаты более 10 тысяч гривен.
Читайте также: Пенсии по инвалидности в ноябре: произойдет ли увеличение выплат
Какие пенсии предусмотрены для лиц с инвалидностьюВажно! Минсоцполитики указывает, что выплаты людям с инвалидностью, повлекшей полную или частичную потерю трудоспособности при наличии страхового стажа распределяется: I группа – выплачивают 100% пенсии по возрасту, II группа – выплачивают 90% пенсии по возрасту, III группа – выплачивают 50% пенсии по возрасту.
Для пенсионеров с инвалидностью I группы предусмотрены следующие социальные выплаты:
- Для лиц, потерявших трудоспособность в результате военных действий – 525% прожиточного минимума;
- Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС, имеющих инвалидность – 80% средней зарплаты
Для лиц с инвалидностью II группы предусмотрены следующие пенсионные выплаты:
- Для лиц, получивших инвалидность в результате военных действий – 360% прожиточного минимума
- Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС, имеющих инвалидность – 60% средней зарплаты
Соответственно, для лиц с инвалидностью III группы выплаты составляют 50% пенсии по возрасту, минимальная сумма:
- 2 100 гривен – для лиц не работающих
- 2 093 гривны – для тех, кто имеет работу
Какие документы нужно подготовить
На сайте Пенсионного Фонда Украины указан четкий перечень документов для необходимых для назначения выплат по инвалидности.
В пакет документов входит:
- заявление о назначении пенсии по инвалидности;
- паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;
- документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- документ, подтверждающий страховой стаж;
- документы, подтверждающие инвалидность;
- данные о заработной плате.