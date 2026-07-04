Увеличить пенсию можно всего за три шага: что нужно делать украинцам

Значительная часть украинцев годами живет на минимальную пенсию, не зная, как увеличить выплаты. Это можно сделать тремя способами.

Кому могут повысить пенсию

Размер пенсии зависит не только от страхового стажа, но и от уровня официальной зарплаты, которую человек получал в течение трудовой жизни, пишет ТСН.

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Украинское законодательство предусматривает несколько законных механизмов, которые помогают улучшить расчет пенсии. В некоторых случаях для этого достаточно правильно оформить заявление в Пенсионный фонд.

Способ №1. Исключить стаж с наименьшими доходами

Один из самых эффективных способов – исключить из расчета часть "плохого" страхового стажа, во время которого зарплата была самой низкой:

Закон позволяет исключить до 60 календарных месяцев работы. Общая продолжительность таких периодов не может превышать 10% от всего страхового стажа. После корректировки должно остаться не менее 60 календарных месяцев заработка.

Благодаря исключению периодов с самыми низкими доходами средний коэффициент заработной платы может вырасти, а вместе с ним – и будущая пенсия.

Способ №2. Исключить льготные периоды

Помимо упомянутых 10% стажа, закон позволяет не учитывать определенные периоды, когда человек не работал или получал минимальные выплаты. Речь идет, в частности, о:

срочную военную службу;

обучение, в частности в высших учебных заведениях;

отпуск по уходу за ребенком до трех лет (для отдельных периодов);

уход за лицом с инвалидностью I группы или ребенком с инвалидностью;

отдельные периоды во время карантина в связи с COVID-19 и действия военного положения;

другие случаи, определенные законодательством.

Способ №3. Добавить зарплату, полученную до 2000 года

Еще один вариант увеличить пенсию доступен тем, кто до июля 2000 года имел официально высокую заработную плату: можно предоставить справку о зарплате за любые пять лет непрерывной работы до этой даты.

Для этого необходимо получить соответствующую архивную справку или документ от бывшего работодателя. После получения таких данных Пенсионный фонд сравнит различные варианты расчета и применит тот, который является более выгодным для будущего пенсионера.

Какие еще существуют надбавки к пенсии

На повышение пенсий могут рассчитывать украинцы, достигшие 65-летнего возраста и имеющие полный страховой стаж. Он составляет 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Также доплата к пенсии предусмотрена женщинам, родившим или усыновившим пятерых и более детей. Однако эти украинки также должны соответствовать определенным критериям.