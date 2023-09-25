В Украине вырастут пенсии: когда ждать повышения выплат

В середине сентября правительство определилось с размером прожиточного минимума, от которого зависят большинство соцвыплат от государства. В частности, изменится и минимальная пенсия.

На сколько вырастут пенсии

Согласно бюджету 2024 года прожиточный минимум вырастет до 2 920 гривен. Это значит, что минимальная пенсия тоже вырастет, до 2 361 гривны.

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Если лицо до 65 лет получило необходимый стаж, его выплаты будут автоматически расти с каждой индексацией.

Спрогнозировать, как возрастут другие пенсии, довольно трудно, потому что они рассчитываются для каждого лица индивидуально.

Когда будет индексация пенсий

Денис Шмыгаль рассказал, что уже 1 марта 2024 года проведут и индексацию пенсий. Однако систему сделают более справедливой.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины В начислении пенсий будет введена балльная система. Она выровняет диспропорции между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и теми, кто сделал это недавно. Соответственно, выплаты выходившим на пенсию пенсионерам ранее подтянутся до современного уровня.

То есть, теперь ежемесячные взносы украинцев в ПФУ будут перечислять в баллы в соответствии с соотношением: зарплата человека и средняя зарплата по Украине.

Если вы платили взносы с зарплаты, которая является средней по стране – получаете 10 баллов. Выше средней по стране – получаете, например, 12 или более баллов, меньше средней – 8 баллов,

– добавил он.

Далее баллы будут перечисляться в пенсию по актуальной средней зарплате. Таким образом, выплаты должны быть застрахованы от инфляции.