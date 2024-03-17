Выплаты ветеранов: что изменится для военных пенсионеров

Выплаты для ветеранов были привязаны к прожиточному минимуму. Сейчас Кабмин решил отделить эти два значения.

Как теперь будут высчитывать пенсии ветеранов

Отныне пенсии ветеранов не связаны с прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность. Они будут начисляться по-другому.

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Ранее гарантированный размер пенсионных выплат для ветеранов высчитывался в таком соотношении:

650% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность имели люди, получившие инвалидность І группы, вследствие участия в военных действиях;

525% – с инвалидностью II группы;

360% – с инвалидностью III группы;

210% – участники боевых действий;

210% – пострадавшие участники Революции Достоинства.

Какие сейчас минимальные пенсии ветеранов

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность вырос с 2 093 гривен до 2 361 гривны. Вследствие этого гарантированные пенсии ветеранов стали такими: