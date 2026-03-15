Военные пенсии в марте изменились не только из-за индексации: что еще повлияло на суммы

В марте размер военных пенсий изменился не только из-за индексации. На итоговые суммы повлияли сразу несколько факторов, поэтому повышение для бывших военнослужащих оказалось разным.

От чего зависит размер пенсии военных?

В марте военные пенсии выросли не только из-за ежегодной индексации на 12,1%. Окончательный размер выплат определялся сразу несколькими факторами: от вида пенсии и даты ее назначения до наличия инвалидности, специальных доплат и установленных правительством пределов повышения.

Именно поэтому суммы после перерасчета у бывших военнослужащих оказались разными. Ключевым основанием для мартовского пересмотра стало правительственное постановление об индексации пенсий и страховых выплат в 2026 году, объяснили в Пенсионном фонде.

Она распространилась, в частности, на пенсии за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца, если такие выплаты были назначены до 31 декабря 2025 года. То есть перерасчет охватил не только самих бывших военных, но и отдельных членов их семей.

В то же время сам коэффициент индексации не давал одинакового результата для всех:

Дело в том, что на 12,1% увеличивали не всю пенсию, а только ее основной размер. Надбавки, доплаты, повышение за особый статус или другие дополнительные составляющие под индексацию не подпадали.

Поэтому даже при похожем общем размере пенсии два человека могли получить совершенно разную надбавку.

Еще один важный фактор – мартовское повышение проводили в пределах установленных ограничений. Правительство определило, что сумма индексации не может быть меньше 100 гривен и больше 1 500 гривен.

Так что, часть пенсионеров получила минимальное гарантированное повышение, а часть – не смогла выйти за верхнюю границу, даже если формульный расчет давал большую сумму.

Обратите внимание на вес! На размер военной пенсии также влияло то, что индексацию начисляли на уже ранее пересчитанную базу, которая руководствуется законом. То есть в 2026 году повышение применяли к сумме, которая уже была скорректирована предыдущими индексациями 2022, 2023, 2024 и 2025 годов.

Это также объясняет, почему у одних военных пенсионеров мартовская прибавка оказалась более ощутимой, чем у других.

Выросли ли пенсии по инвалидности для военных?

Отдельно изменились минимальные гарантии для лиц с инвалидностью из числа бывших военнослужащих. Именно для этой категории мартовский пересмотр имел особое значение, ведь выросли гарантированные минимальные выплаты.

Для лиц с инвалидностью I группы минимальная пенсия повысилась до 18 885 гривен, для II группы – до 15 494 гривен, для III группы – до 10 625 гривен. То есть если по индивидуальному расчету сумма оказывалась ниже, государство должно было обеспечить именно этот минимальный уровень.

Не менее важно и то, что после мартовского перерасчета сохранились отдельные ежемесячные доплаты, установленные ранее для определенных категорий военных пенсионеров. Они не индексировались отдельно, но оставались составляющей общей выплаты.

Поэтому итоговая сумма пенсии в марте формировалась не только за счет индексации, а как результат сочетания базового перерасчета, старых доплат, специальных гарантий и действующих ограничений.

Итак, в марте военные пенсии изменились по более сложной схеме, чем может показаться на первый взгляд. На сумму повлияли не только 12,1% индексации, но и структура самой пенсии, правительственные лимиты, наличие доплат, статус пенсионера и минимальные гарантии для лиц с инвалидностью.

