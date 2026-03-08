Платят ли пенсию в случае мобилизации?

Тогда выплату не прекращают. Детали рассказали в Пенсионном фонде.

Выплата пенсии не прекращается в случае повторного принятия на военную службу пенсионеров из числа военнослужащих:

по призыву по мобилизации, на особый период;

по призыву резервистов в особый период;

по контракту во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня увольнения.

Уже после увольнения пенсии таких военнослужащих пересматривают с учетом дополнительной выслуги лет и денежного обеспечения, которое определяют по последней должности на время повторного увольнения со службы.

Для перерасчета выплаты уполномоченный орган силового министерства или ведомства предоставляет необходимые документы.

Детали определяет Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Как для УБД начисляют стаж?

Напомним, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении:

мужчинами – 55 лет при наличии страхового стажа не менее 25 лет;

при наличии страхового стажа не менее 25 лет; женщинами – 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Размер пенсии зависит от продолжительности приобретенного стажа и заработка, с которого платили страховые взносы. Для ее оформления необходимо предоставить оригиналы паспорта, РНОКПП, трудовой книжки или документов о стаже, справки о заработной плате по декабрь 2016 года, удостоверение УБД и тому подобное.

Какая пенсия выгоднее для военных?