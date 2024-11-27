Выплаты военным с инвалидностью: кто получит помощь от государства

Украинцы, получившие проблемы со здоровьем, в борьбе за независимость и суверенность государства имеют право на выплаты. Речь идет в частности о пенсиях по инвалидности военнослужащим.

Кто может получить пенсии из военнослужащих

Получить выплаты по инвалидности могут военные, отвечающие определенным критериям, пишет 24 канал со ссылкой на Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

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Так пенсия назначается в следующих случаях:

если инвалидность наступила в период прохождения службы;

инвалидность возникла не позднее трех месяцев после увольнения со службы, если инвалидность наступила позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие травмы, ранения, контузии, увечья и т.д., которое возникло в период прохождения военной службы или во время пребывания в плену;

если пленение или захват заложником не было добровольным и лицо, которое имеет право на пенсию по Закону, находясь в плену или заложником, не совершило преступления против мира и человечества.

От чего зависит размер пенсии

Размер пенсии по инвалидности военнослужащим устанавливается в процентах их денежного обеспечения. В частности он также зависит от причины инвалидности

Обратите внимание! Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, на который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы.

Как назначается пенсия военным с инвалидностью

Пенсия военнослужащим, получившим инвалидность, назначается следующим образом:

лицам с инвалидностью вследствие войны I группы – 100%;

II группы – 80%,

III группы – 60% соответствующих сумм денежного обеспечения (заработка);

другим лицам с инвалидностью I группы – 70%, II группы – 60% III группы – 40% соответствующих сумм денежного обеспечения (заработка).

Лицам с инвалидностью вследствие войны из числа рекрутов, солдат и матросов срочной службы назначают пенсию следующим образом:

I группы – в размере 5 025 гривен,

II группы – 4 610 гривен,

III группы – 4 396 гривен;

другим лицам с инвалидностью из числа рекрутов, солдат и матросов срочной службы I группы – в размере 4 605 гривен, II группы – 4 396 гривен, III группы – 4 186 гривен.

На какое время назначается пенсии по инвалидности

Пенсии по инвалидности военнослужащим назначаются на все время инвалидности, установленной медико-социальной экспертной комиссией. В то же время лицам с инвалидностью, достигшим пенсионного возраста, пенсии назначаются пожизненно.

Повторный осмотр этих лиц с инвалидностью производится только по их заявлению.

Заметьте! в случае признания человека, не достигшего пенсионного возраста, трудоспособным, пенсия выплачивается ему до конца месяца, в котором он признан трудоспособным. Но не дольше чем до дня, по который установлена инвалидность.

Как военному оформить пенсию по инвалидности

Если военнослужащему пенсия по инвалидности назначается впервые, то ему следует обратиться в военный орган по последнему месту прохождения службы. В частности такому человеку нужно иметь документы, подтверждающие степень инвалидности, причину заболевания или травмы и военный статус.

Важно! Если военнослужащий уже получал пенсию ранее, то ему необходимо обращаться в управление Пенсионного фонда по месту жительства.