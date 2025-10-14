Военных в Украине еще называют участниками боевых действий. То есть это лица, которые принимали участие в выполнении боевых задач для защиты Родины в составе воинских подразделений, соединений, объединений всех видов и родов войск Вооруженных Сил действующей армии.

Какой размер пенсий военным?

Эти лица имеют право на особые привилегии по пенсиям, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Дело в том, что участники боевых действий могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию по возрасту по достижении:

мужчинами 55 лет; женщинами – 50 лет.

Также следует учитывать наличие определенного страхового стажа:

не менее 25 лет у мужчин; не менее 20 лет у женщин.

Размер пенсии участников боевых действий, согласно Закону Украины от 09.07.2003 № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" не является общим. Он зависит от приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы.

К пенсии участникам боевых действий устанавливаются:

повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность; целевая денежная помощь на проживание в размере 40 гривен; ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии – в случае, когда ежемесячный размер пенсионных выплат (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 4 958 гривен.

Обратите внимание! Заявление для назначения или перерасчета пенсионной выплаты можно подать онлайн – через вебпортал Пенсионного фонда или лично – в любой сервисный центр.

Какие пенсии могут получать военнослужащие в Украине?

Военные в Украине могут получать пенсии за выслугу лет или по инвалидности. Об этом сообщает Минобороны.

В частности за выслугу лет предоставляется выплата в размере 50-70% денежного обеспечения (в зависимости от выслуги лет). В то же время по инвалидности – 40-100% денежного обеспечения (в зависимости от группы и причины инвалидности).

Что известно о выплатах по инвалидности для УБД?