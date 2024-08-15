Новые правила получения пенсии за рубежом: что нужно знать украинцам

Для украинских пенсионеров, которые временно находятся за границей, внесены изменения в правила начисления пенсий. Теперь для продолжения получения выплат необходимо пройти процедуру идентификации.

Как изменились условия для пенсионеров за рубежом

Одним из основных требований для продолжения получения пенсии является ежегодная физическая идентификация. Эта процедура позволяет украинским официальным органам подтвердить, что пенсионные выплаты поступают по назначению, а их получатель находится в хорошем состоянии и продолжает соответствовать критериям для получения пенсии.

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Изменения, вступающие в силу, направлены на обеспечение социальной справедливости и реорганизацию системы пенсионных выплат с учетом современных реалий, которые касаются многих украинцев вследствие войны и других факторов. Согласно новому закону, пенсии украинцев, находящихся за рубежом, в дальнейшем будут поступать на их счета в украинских банках.

Речь идет о Законе "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования вопроса исчисления страхового стажа и пенсионного обеспечения", который существенно изменил процедуру начисления выплат и восстановления пенсий для граждан, вынужденно проживающих за пределами страны.

Физическую идентификацию можно осуществить несколькими способами:

Лично в учреждении Пенсионного фонда, если лицо находится в стране. Онлайн через личный электронный кабинет на портале ПФУ, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП), Дія.Підпис или Дія ID. Через видеоконференцию с представителем ПФУ. В зарубежном дипломатическом учреждении Украины, подтвердив факт личного присутствия.

Если этого не сделать вовремя, выплату пенсии могут приостановить