Какая должна быть зарплата, чтобы пенсия была 10 тысяч гривен

Пенсия в Украине зависит от заработка, на основе которого вычисляется ее размер. Для того, чтобы получить пенсию в 10 тысяч гривен, необходимо учитывать несколько факторов.

Как получить пенсию в размере 10 тысяч гривен

Чтобы получать пенсию в 10 000 гривен ежемесячно в 2024 году, необходимо иметь заработную плату, вдвое больше средней, то есть около 27 094 гривны. Интересно, что по данным ПФУ, более 10 000 гривен пенсии получает лишь чуть более 12% пенсионеров, сообщает 24 Канал.

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Здесь действует простой принцип: чем выше была зарплата пенсионера, тем большую пенсию он может получать в будущем. Размер пенсии определяется при ее назначении, и в этом случае важнее не только страховой стаж, но и уровень заработка пенсионера.

Обратите внимание! Даже имея 40 лет стажа, но с низким уровнем заработной платы, человек получит такую же небольшую пенсию.