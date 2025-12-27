"Элитные" пенсии в Украине: кому государство выплачивает сотни тысяч, а другим – ничего

Разрыв между размерами пенсий в Украине измеряется уже не тысячами, а сотнями тысяч гривен в месяц. Самые большие выплаты получают не всегда те, кто имел высокие зарплаты, а прежде всего граждане, для которых закон предусматривает отдельные правила.

Кто может получать пенсию по 200 тысяч гривен в месяц?

Среди украинских пенсионеров особое место занимают бывшие прокуроры. Их ежемесячные выплаты могут достигать 219 000 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Даниила Гетманцева.

Хотя формально для них действует общее ограничение в 10 прожиточных минимумов (23 610 гривен по состоянию на 2025 год), более 25 000 бывших сотрудников прокуратуры обжаловали этот лимит в судах.

Справочно: схема получения пенсии осуществляется через подачу иска со ссылкой на решение Конституционного Суда, поэтому в результате суды обязывают Пенсионный фонд выплатить не только повышенную пенсию, но и компенсацию за предыдущие годы.

Кому государство выплачивает по 400 тысяч гривен пенсии в месяц?

Аналогичный механизм работает и для судей Верховного Суда в отставке. Их ежемесячные пожизненные выплаты могут достигать 390 184 гривен.

Формально это не пенсия, а ежемесячное пожизненное денежное содержание, размер которого привязан к заработной плате действующего судьи на аналогичной должности.

Как отметили в Пенсионном фонде, диапазон составляет от 50% до 90% оклада, поэтому с ростом зарплат автоматически растут и также выплаты отставникам.

Кто еще может получить максимальные пенсии в Украине?

Кроме судей и прокуроров, на самые высокие выплаты могут рассчитывать несколько категорий лиц. В "топ" максимальных пенсий входят:

народные депутаты;

государственные служащие высокого ранга;

ученые с длительным стажем;

руководители крупных государственных предприятий.

При этом, для большинства украинцев даже доход в 150 000 или 200 000 гривен не гарантирует пропорционально высокой пенсии из-за существующих жестких лимитов. Преодолеть "потолок" можно лишь благодаря специальному статусу или через судебные решения.

