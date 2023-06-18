Заметно выросла: как в Украине изменилась пенсия за год

За год в Украине заметно выросли пенсионные выплаты. Это связано как с ростом прожиточного минимума, так и с весенней индексацией и перерасчетом пенсий.

Как изменилась пенсия за год

Прежде всего, в Украине выросла минимальная и максимальная пенсия, поскольку выплаты привязаны к прожиточному минимуму. За год он вырос на 159 гривен.

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Минимальная пенсия равна прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность: 1 934 гривен против 2 093 гривен (июнь 2022 года и июнь 2023 соответственно).

равна прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность: 1 934 гривен против 2 093 гривен (июнь 2022 года и июнь 2023 соответственно). Максимальная – это 10 прожиточных минимумов, то есть 19 340 гривен против 20 930 гривен за аналогичный период времени.

Индексация и перерасчет пенсий

В 2022 году, согласно бюджету-2022, прожиточный минимум вырос дважды: в декабре и июле, а в этом году будет без изменений.

Также этой весной украинцам проиндексировали выплаты, а работающим пенсионерам перечислили пенсии. Перерасчет пенсий касался тех, кто приобрел после назначения или предварительного перерасчета пенсий страховой стаж продолжительностью 24 месяца или менее. Но при условии, что при этом прошло не менее 2 лет.

Как изменился размер пенсий

Если пенсия была на уровне 2100 гривен, то повышение составило 420 гривен.

Более 3 000 гривен – на 600 гривен.

Пенсия 3 500 гривен – на 700 гривен.

Пенсия 4 000 гривен – на 800 гривен.

Пенсия 5 000 гривен – на 1 000 гривен.

Пенсия 7 500 гривен – на 1 500 гривен.

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Также некоторых украинцев ждет июльская индексация выплат. Она будет касаться тех, кто вышел на пенсии по специальному закону. Выплаты проиндексируют на 19,7%, как и в марте. Следует также отметить, что размер индексации будет индивидуальным и будет колебаться от 100 до 1 000 гривен.