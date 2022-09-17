Изменения пенсионного законодательства: кто сможет раньше выйти на пенсию в 2023 году

Граждане Украины, достигшие определенного возраста и имеющие необходимый страховой стаж, могут выйти на пенсию раньше. Рассказываем, какие изменения ожидают нас в 2023 году.

В Украине предусмотрено, что на пенсию могут выйти люди, достигшие определенного возраста. Важным условием также является набор необходимого количества лет страхового стажа. Но некоторые изменения ожидают нас в 2023 году, и мы расскажем какие именно.

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Кто раньше выйдет на пенсию в 2023 году

В нашем государстве идет пенсионная реформа. Один из ее этапов будет введен в 2023 году. Он предусматривает возможность уйти на пенсию до достижения пенсионного возраста. Но есть важное условие.

Напомним, что для выхода на пенсию в 60 лет до сих пор нужно было иметь не менее 29 лет страхового стажа. Соответствующее условие изменится с 1 января 2023 года. Рассказываем, кто с нового года претендует на более быстрый выход на пенсию.

Теперь на пенсию в 60 лет могут выйти те, чей страховой стаж 30 и больше лет. Соответствующее требование будет действовать с 1 января по 31 декабря 2023 года.

Если вы не получили соответствующий пенсионный стаж, то ваш выход на пенсию возможен при условии, что:

вам 63 года и у вас от 20 до 30 лет стажа в 2023 году;

вам 65 лет и у вас от 15 до 20 лет трудового стажа.

В 2023 году изменится прожиточный минимум

Он будет составлять 2589 гривен на одного человека. Заметим, что прожиточный минимум растет обычно дважды – в январе и июле. Собственно, через несколько месяцев нас ожидает повышение его уровня с учетом инфляций и других факторов.

С нового года изменится не только прожиточный минимум. Вместе с ним возрастут другие выплаты от государства. Так, малообеспеченные семьи будут получать следующие выплаты:

для детей до 6 лет – 2 272 гривны;

для детей от 6 до 18 лет – 2833 гривны;

для тех, кто потерял трудоспособность – 2093 гривны;

для трудоспособных лиц – 2684 гривны.

Кроме того, увеличится минимальная пенсия в Украине. С 1 января 2023 года она составит 2093 гривны. Соответствующая сумма привязана к прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность.