Остались без пенсии: как пенсионерам возобновить выплаты

В некоторых случаях, предусмотренных законом Украины, пенсионеры могут остаться без социальных выплат. Однако существует механизм возобновления пенсии.

В статье 49 Закона Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании" приведен перечень обстоятельств, приводящих к прекращению выплаты пенсии, а также описана процедура ее восстановления.

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Прекращение выплат

Прекращение выплаты производится в случаях:

если пенсия назначена из документов, содержащих недостоверные сведения;

на все время проживания пенсионера за границей;

в случае смерти;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев;

в других случаях, предусмотренных законом.

Как восстановить пенсию

Возобновление выплаты пенсии производится по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты.

Какие размеры пенсий в Украине

Компенсация потери части пенсии в связи с нарушением сроков выплаты пенсионерам осуществляется по закону.

Средний размер пенсий, получаемых украинцами, согласно последним подсчетам – 5 350 гривен. Выплаты более 10 000 гривен имеют только 10,4%. Значительное количество граждан – 29,5% имеют пенсию от 2001 до 3000 гривен. Какие выплаты получают другие: