Что будет с пенсией в 2023 году: ждать ли повышения выплат

Размен пенсии в Украине привязан к прожиточному минимуму, однако он в следующем году не возрастет. Вместе с тем, в Минсоцполитике обещают в 2023 году увеличить социальные стандарты на 5,4%.

Пенсия в 2023 году

В бюджете-2023 не заложили повышение прожиточного минимума, поэтому для трудоспособных лиц он останется на уровне 2093 гривен. Такой и будет минимальная пенсия в Украине в 2023 году.

Читайте также Кредит в биткойне: выгоднее ли он традиционного займа

В бюджет на следующий год заложили около 800 миллионов гривен, из которых 223 миллиона гривен пойдут на выплату пенсий. Повышение социальных стандартов на следующий год составит 5,4%.

Виталий Музыченко Заместитель министра социальной политики Бюджет на следующий год формируется в ситуации, которую мы понимаем. Если будут изменения на фронте, в военном плане, социально-экономическом плане, то, конечно, в приоритет мы заложим дальнейший рост доходов населения.

Однако изменения со следующего года претерпевают размер страхового стажа. Для того чтобы выйти на пенсию, нужно будет накопить не менее 30 лет стажа. Это связано с тем, что к 2028 году в Украине будет повышаться страховой стаж на каждый год. Соответственно, в 2028 году, чтобы выйти на пенсию в 60, необходимо будет иметь стаж не менее 35 лет.

К теме С 2023 года изменятся условия выхода на пенсию: сколько лет стажа нужно накопить

Сколько нужно накопить страховой стаж

Те, кто не будет в 60 лет достаточно страхового стажа, смогут уйти на пенсию в 63 года при условии наличия стажа не менее 20 лет .

. Украинцы страховой стаж которых будет от 15 до 20 лет , смогут начать получать выплаты от государства в 65 лет.

, смогут начать получать выплаты от государства в 65 лет. Если кто-то будет менее 15 лет стажа, то по достижению 65 лет вместо пенсии сможет получать социальную помощь от государства.