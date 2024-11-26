Пенсия в 2025 году: к каким изменениям следует готовиться украинцам

В марте 2025 года состоится индексация пенсий, что может способствовать изменениями по размеру пенсий. В то же время прожиточный минимум и социальные выплаты в Украине останутся неизменными до 2028 года.

Что произойдет с пенсиями в 2025 году

Размер пенсий в следующем году изменений не претерпит, пишет 24 канал со ссылкой на Государственный бюджет.

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Согласно словам эксперта Института демографии и социальных исследований Лидии Ткаченко, пенсии в Украине могут повысить примерно на 10-12% в марте. Но точные цифры будут известны только в следующем году.

Однако даже при условии повышения пенсий, для большинства пенсионеров изменения будут незначительными. Дело в том, что при размере выплат в 3000 гривен индексация на 12% ощущается слабо.

Заметьте! В частности по состоянию на сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 2361 гривну для людей без стажа. В то же время минимальная зарплата составляет 8000 гривен, а прожиточный минимум – 2920 гривен.

Какой должен быть стаж для выхода на пенсию в 2025 году

Кроме того, в 2025 году изменятся требования к минимальному стажу для выхода на пенсию:

в 60 лет – минимум 32 года стажа;

в 63 года – от 22 до 32 лет стажа;

в 65 лет – минимум 22 года стажа.

Обратите внимание! Чем позже человек выходит на пенсию, тем выше размер денежной помощи от государства. Поэтому сумму выплат можно увеличить, если отсрочить выход на пенсию.