Пенсия за границей: как украинцам получать выплаты

Украинцы, которые нашли приют за рубежом, имеют право дистанционно оформить пенсию. Выплаты можно получить на счет любого банка Украины.

Новые правила получения пенсии за рубежом

С 20 марта порядок получения пенсий для украинцев за рубежом упростили, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ. Отныне пенсионеры могут получить свои выплаты на счет любого банка Украины, при условии прохождения физической идентификации.

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Такие требования установили для подтверждения того, что пенсионер за рубежом жив, и средства пенсии со своей карты получает именно он.

Способы идентификации:

Лично обратиться в ближайшее украинское консульство и получить документ. Затем написать заявление в произвольной форме о продлении выплаты пенсий и вместе с документом отправить по почте в отделение ПФУ по месту регистрации;

Удаленно авторизоваться в электронном кабинете ПФУ с помощью "Дия.Пидпыс";

Пройти идентификацию по видеосвязи через Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp или Zoom.

Как впервые получить выплаты, если достигли пенсионного возраста за границей

Украинцы, достигшие пенсионного возраста за рубежом, могут подать заявку онлайн с помощью электронного портала ПФУ. Как это сделать:

Войдите в свой кабинет на сайте Пенсионного фонда с помощью КЭП. Перейдите в раздел "Заявление на назначение пенсии". Заполните анкету (персональные данные, адресные данные, данные документов, удостоверяющих личность, контактные данные и т.д.). Прикрепите скан-копии необходимых документов. Подпишите заявление с помощью КЭП и отправьте в электронном виде в Пенсионный фонд.

После этого заявление рассмотрят и сообщат о решении через электронный кабинет.

Важно! Право на пенсию по возрасту в 2025 году имеют украинцы, которым исполнилось: 60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа, 63 года – не менее 22 лет стажа, 65 лет – менее 15 лет стажа.